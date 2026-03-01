Сотрудники ДЧС Акмолинской области приняли участие в донорской акции, поддержав Областной центр крови, передает BAQ.kz.

Акция была организована из-за высокой потребности в крови и её компонентах в регионе. Спасатели традиционно не остаются в стороне, когда нужна помощь.

Процедуру сдачи крови провели прямо на базе СПЧ-2 в Кокшетау, чтобы участие было максимально удобным для сотрудников.

Среди спасателей есть и почётные доноры, которые регулярно помогают людям, нуждающимся в крови.

Спасать жизни можно по-разному — иногда достаточно просто протянуть руку и стать донором.