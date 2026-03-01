Акмолинские спасатели пополнили банк крови для нуждающихся
ДЧС-ники спасают жизни не только при чрезвычайных ситуациях.
Сегодня 2026, 00:20
132Фото: ДЧС региона
Сотрудники ДЧС Акмолинской области приняли участие в донорской акции, поддержав Областной центр крови, передает BAQ.kz.
Акция была организована из-за высокой потребности в крови и её компонентах в регионе. Спасатели традиционно не остаются в стороне, когда нужна помощь.
Процедуру сдачи крови провели прямо на базе СПЧ-2 в Кокшетау, чтобы участие было максимально удобным для сотрудников.
Среди спасателей есть и почётные доноры, которые регулярно помогают людям, нуждающимся в крови.
Спасать жизни можно по-разному — иногда достаточно просто протянуть руку и стать донором.
