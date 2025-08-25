Департамент Агентства по делам государственной службы по Акмолинской области выявил системные нарушения трудовых прав госслужащих и принял меры по их восстановлению, передает BAQ.KZ.

В 2025 году были восстановлены права 416 государственных служащих. Основные нарушения касались сверхурочной работы, которая выполнялась без письменного согласия и оплаты.

В результате чиновникам предоставлены дополнительные дни отдыха на общую продолжительность более 296 часов.

Кроме того, проверка выявила случаи необоснованного занижения бонусных выплат и неполного возмещения командировочных расходов. 195 госслужащим были компенсированы командировочные на сумму 9,48 млн тенге, а отдельным работникам дополнительно выплачены бонусы на 325 тыс. тенге. Также Департамент выявил случаи необоснованного превышения лимитов командировочных расходов и несвоевременной выплаты отпускных — по требованию ведомства начислена пеня на сумму более 59 тыс. тенге.

Ведомство отметило, что выявленные системные проблемы требуют дальнейшего совершенствования механизмов контроля, повышения правовой грамотности руководителей и соблюдения трудового законодательства.