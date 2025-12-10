Шортандинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, который устроил скандал в районной больнице, передает BAQ.KZ.

Поводом для разбирательства стали нецензурные высказывания в адрес врача и нарушение общественного порядка в медицинском учреждении.

Как установил суд, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в коридоре больницы, в присутствии пациентов и несовершеннолетних детей, громко кричал и выражался нецензурной бранью. Хирург, ставший свидетелем происходящего, сделал нарушителю замечание, однако в ответ тот продолжил агрессивное поведение и допустил оскорбления уже в адрес врача, проявив явное неуважение к окружающим.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у нарушителя было зафиксировано алкогольное опьянение средней степени. Эти обстоятельства были подтверждены материалами дела и показаниями свидетелей.

При вынесении решения суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство. В то же время факт совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения был признан отягчающим. Также было принято во внимание материальное положение мужчины, не имеющего постоянного места работы и стабильного источника дохода.

По итогам рассмотрения дела суд назначил административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток. Кроме того, нарушителю установлены особые требования к поведению, включая запрет на употребление алкогольных напитков.