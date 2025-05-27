Прославленные казахстанские пауэрлифтеры — 76-летний Дарибай Оспанов и его сын Караман Абдулкарим — вновь завоевали чемпионские титулы на мировом первенстве, передаёт BAQ.KZ.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу прошёл в городе Драммен (Норвегия) и собрал более 1400 спортсменов из 54 стран. Несмотря на высокий уровень соревнований, представители посёлка Агадырь Шетского района Карагандинской области вновь подтвердили своё превосходство.

Дарибай Оспанов, выступивший в категории до 93 кг в возрастной группе 70+, завоевал золото в экипированном жиме штанги и бронзу в классическом жиме. Эта победа сделала его пятикратным чемпионом мира. Его достижение стало символом несгибаемого духа и жизненной энергии.

Караман Абдулкарим, сын именитого спортсмена, был лучшим сразу в двух упражнениях — выжал 190 кг в классическом и 245 кг в экипированном жиме. Это позволило ему стать семикратным чемпионом мира.

Оспанов — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан. Его достижения отмечены на государственном уровне. В 2022 году он получил благодарственное письмо от имени Президента и был награждён спортивным инвентарём от Управления физической культуры и спорта.