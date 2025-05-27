Аксакал и его сын из Агадыря завоевали золото на чемпионате мира
Чемпионская семья из Казахстана вновь прославилась в мире.
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Прославленные казахстанские пауэрлифтеры — 76-летний Дарибай Оспанов и его сын Караман Абдулкарим — вновь завоевали чемпионские титулы на мировом первенстве, передаёт BAQ.KZ.
Чемпионат мира по пауэрлифтингу прошёл в городе Драммен (Норвегия) и собрал более 1400 спортсменов из 54 стран. Несмотря на высокий уровень соревнований, представители посёлка Агадырь Шетского района Карагандинской области вновь подтвердили своё превосходство.
Дарибай Оспанов, выступивший в категории до 93 кг в возрастной группе 70+, завоевал золото в экипированном жиме штанги и бронзу в классическом жиме. Эта победа сделала его пятикратным чемпионом мира. Его достижение стало символом несгибаемого духа и жизненной энергии.
Караман Абдулкарим, сын именитого спортсмена, был лучшим сразу в двух упражнениях — выжал 190 кг в классическом и 245 кг в экипированном жиме. Это позволило ему стать семикратным чемпионом мира.
Оспанов — мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан. Его достижения отмечены на государственном уровне. В 2022 году он получил благодарственное письмо от имени Президента и был награждён спортивным инвентарём от Управления физической культуры и спорта.
"Я хочу соревноваться в 95 лет. Есть пример — датчанин выступал в 94. Почему бы и мне не побить этот рекорд?" — поделился Дарибай Оспанов после одной из прошлых побед.
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