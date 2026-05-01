Актау и Курык станут ключевыми узлами роста грузопотока

Глава правления АО "НК «Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов встретился с руководителем АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфаром Нарзуллаевым.

Стороны обсудили, как дальше развивать железнодорожные перевозки между двумя странами и улучшать работу портовой инфраструктуры.

Особое внимание уделили перевозкам в направлении казахстанских морских портов Актау и Курык, а также согласованному развитию железнодорожной сети Казахстана и Узбекистана.

За последние 10 лет объём перевозок между странами заметно вырос – на 76%. Если в 2015 году он составлял около 19 млн тонн, то в 2025 году достиг 33 млн тонн.

Также вырос транзит грузов через Узбекистан – с 7 млн тонн до 18 млн тонн.

За первые 4 месяца 2026 года общий объём перевозок между странами превысил 13 млн тонн. Это на 36% больше, чем за такой же период прошлого года.

Отдельно обсуждалось развитие инфраструктуры, чтобы перевозки могли расти и дальше. Казахстанская железная дорога завершает проект "Дарбаза – Мактаарал". Стороны подчеркнули, что важно согласовывать такие проекты между двумя странами, чтобы увеличить пропускную способность и сделать перевозки эффективнее.

Также ведётся работа по развитию портов на Каспийском море. В порту Курык уже завершили дноуглубительные работы. В порту Актау такие работы планируется закончить до конца года.

Во время визита также прошла встреча с представителями бизнеса Узбекистана. Обсуждали, как расширить сотрудничество в сфере транспорта и логистики.