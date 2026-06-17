Активы на 3,4 трлн тенге передадут в конкурентную среду в Казахстане
Президент Токаев принял главу Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. В Казахстане продолжается приватизация, сокращение квазигоссектора и реформа госзакупок.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, который представил отчет о реализации указа по либерализации экономики.
По словам главы агентства, в стране продолжается работа по сокращению квазигосударственного сектора и развитию конкурентной среды. При участии Национального офиса по приватизации уже утвержден план оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности на 2026–2030 годы.
Как сообщил Марат Омаров, совокупный доход активов, которые планируется передать в конкурентную среду, составляет 3,4 трлн тенге.
Отдельное внимание на встрече было уделено реформе государственных закупок. По данным агентства, принимаемые меры позволили сократить долю закупок из одного источника с 39% до 24%.
"Благодаря этому объем конкурентных закупок увеличился до 6,2–8,1 трлн тенге в рамках общих бюджетов", – отмечается в отчете.
Также Президенту рассказали о работе по устранению барьеров для бизнеса, исключению непродуктивных посредников на ключевых рынках и выработке новых подходов к регулированию цифровой экономики.
Кроме того, агентство продолжает подготовку шестого пакета законодательных поправок в сфере защиты и развития конкуренции. Законопроект предусматривает семь системных направлений, направленных на усиление конкурентной политики, повышение контроля на монополизированных рынках, совершенствование антимонопольного регулирования и дальнейшее сокращение участия государства в экономике.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию конкурентной среды и реализации экономических реформ.
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