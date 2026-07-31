Около 30 млрд тенге на туристическую инфраструктуру: как будет развиваться Алаколь в 2026 году

В 2026 году на развитие туристической инфраструктуры области Жетысу дополнительно выделено 20 млрд тенге. На побережье Алаколя в области Абай предусмотрено около 20 проектов предварительной стоимостью порядка 10 млрд тенге. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие объекты построят на двух берегах озера, когда расширят курортную зону и как планируют увеличить поток туристов.

Алаколь расположен на территории областей Жетысу и Абай, поэтому каждый регион развивает свою часть побережья по отдельному плану. Проекты охватывают инженерные сети, транспортную доступность, безопасность, благоустройство и строительство новых туристических комплексов.

Сколько средств направят на инфраструктуру

За 2023–2025 годы на развитие туристической инфраструктуры области Жетысу направили 58,5 млрд тенге. Более 30 млрд тенге из этой суммы пришлось на 2025 год. В 2026 году дополнительно выделено еще 20 млрд тенге.

В управлении туризма отметили, что на побережье Алаколя уже реализован ряд крупных инженерных и транспортных проектов.

«С начала образования области системно реализованы важнейшие крупные проекты по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, улучшена транспортная доступность озера. В 2024 году завершена реконструкция автодороги «Ушарал – Достык» протяженностью 180 километров, а в 2025 году – дороги «Талдыкорган – Ушарал» протяженностью 313,5 километра. Кроме того, модернизирована взлетно-посадочная полоса аэропорта в Ушарале», – сообщили в управлении.

В Алакольском районе области Жетысу в 2026 году также планируется ввести семь частных инвестиционных проектов в сфере туризма. Общая сумма вложений составляет 3,63 млрд тенге.

На побережье в области Абай предусмотрено около 20 инфраструктурных проектов предварительной стоимостью порядка 10 млрд тенге. Их планируют финансировать за счет республиканского и местного бюджетов, а также частных инвестиций.

В управлении уточнили, что итоговая стоимость пока не определена.

«Предоставить более точную информацию по общей стоимости на текущий момент не представляется возможным, поскольку часть проектов находится на стадии разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы, а также подготовки и согласования проектных решений. Окончательная стоимость проектов будет определена после завершения всех необходимых процедур и утверждения проектно-сметной документации», – говорится в официальном ответе.

Таким образом, заявленный объем финансирования туристической инфраструктуры в двух регионах в 2026 году предварительно составляет около 30 млрд тенге. При этом 20 млрд тенге выделено на развитие отрасли в области Жетысу в целом, а около 10 млрд тенге предусмотрено непосредственно на проекты на побережье Алаколя в области Абай.

Пляжную зону увеличат в десять раз

В области Абай разработана Дорожная карта развития зоны отдыха Алаколь на 2026–2028 годы. Она состоит из четырех разделов и включает 43 мероприятия.

Один из крупнейших проектов предусматривает увеличение площади пляжной и туристической зоны с 300 до 3 000 гектаров. Таким образом, территория курорта должна вырасти в десять раз.

«Увеличение площади пляжной зоны позволит существенно расширить рекреационные возможности курорта и создать условия для дальнейшего развития туристической инфраструктуры», – пояснили в управлении туризма области Абай.

Конкретные сроки полного освоения всех 3 000 гектаров в официальном ответе не указаны.

Построят новые линии электропередачи

На побережье в области Абай строится магистральная линия электропередачи «Коктал – Алаколь» протяженностью 72 километра. На объекте продолжаются строительно-монтажные работы.

В 2026 году здесь также установили 400 новых опор линий электропередачи, заменили светильники на 300 ранее установленных опорах и обновили 18 километров электрического кабеля.

На побережье в области Жетысу крупный энергетический проект завершили в 2025 году. До новой подстанции «Акши» построили линию электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 56,7 километра. Одновременно модернизировали подстанцию «Бесколь-182».

По информации управления, это позволило ликвидировать дефицит электроэнергии, обеспечить бесперебойное снабжение Акши и соседних населенных пунктов, а также сформировать дополнительный резерв мощности для дальнейшего развития курортной зоны.

В Акши строят крупное очистное сооружение

На побережье в области Жетысу продолжается строительство канализационного очистного сооружения в селе Акши. Сейчас реализуется вторая очередь проекта. После запуска объект сможет очищать 6,5 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Очищенную воду планируют повторно использовать для технических нужд.

«Это один из крупнейших проектов в стране по проектной мощности. Объект такой большой мощности строится с учетом возможности роста курортных зон в будущем. Ввод – до конца года», – сообщили в управлении.

Строительство канализационной системы началось в 2022 году. В рамках первой очереди проложено 69,7 километра внутрипоселковых сетей.

Берега защитят от размывания

На побережье области Жетысу продолжается строительство берегоукрепительной дамбы. Проект охватывает около 14 километров береговой линии: 10,43 километра со стороны села Акши и 3,56 километра со стороны Коктумы.

На текущем этапе построено более 2,2 километра. Полностью завершить работы планируется к концу 2027 года.

Помимо защиты побережья от размывания, проект предусматривает установку лестниц, пандусов, подъемных устройств и модульных санитарных узлов. Эти объекты должны сделать прибрежную территорию доступнее для маломобильных граждан.

В области Абай разработана проектно-сметная документация по укреплению участка береговой линии протяженностью 3 018 метров. Ширина укрепляемой территории должна составить 26 метров, высота – шесть метров. Проект предусматривает применение железобетонного армирования.

Интернет до 500 Мбит/с и камеры с искусственным интеллектом

На побережье в области Абай завершено строительство трех антенно-мачтовых сооружений и волоконно-оптической линии связи.

В 2025 году к сети подключился оператор Activ, а в 2026 году – Tele2 и Beeline. Сейчас доступ к волоконно-оптической линии получили более 150 домов отдыха. Скорость интернета достигает 500 Мбит/с.

Для обеспечения общественной безопасности на побережье ввели в эксплуатацию 224 камеры видеонаблюдения, оснащенные технологией искусственного интеллекта.

В Акши и Коктуме области Жетысу работают 19 базовых станций операторов сотовой связи. К побережью также подведена волоконно-оптическая линия. Зоны отдыха и туристические объекты подключаются к ней поэтапно, по мере поступления заявок.

Дороги, аэропорт и транспорт до курорта

В области Абай разработана проектно-сметная документация для реконструкции объездной дороги села Кабанбай протяженностью 8,2 километра. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.

Новая дорога должна снизить транзитную транспортную нагрузку на населенный пункт. Кроме того, завершен средний ремонт пяти километров автомобильной дороги с укладкой нового покрытия.

Продолжается реконструкция терминала аэропорта Урджара. Проект также предусматривает расширение взлетно-посадочной полосы. Сроки завершения работ в официальном ответе не указаны.

В туристический сезон Алаколь связан железнодорожными маршрутами с Астаной, Алматы, Семеем, Павлодаром, Кызылордой, Өскеменом и другими населенными пунктами.

Через аэропорты Семея и Урджара выполняются регулярные рейсы. Между Астаной и Урджаром предусмотрено три рейса в неделю, между Алматы и Урджаром – также три. По маршруту Семей – Урджар выполняется до пяти рейсов в неделю.

Спасательное подразделение, пожарное депо и благоустройство

В области Абай завершено строительство спасательного подразделения. Для него приобрели шесть единиц специальной техники, два спасательных катера, два гидроцикла и один капсульный модуль.

Также определены две специализированные штрафные стоянки для лодок и катеров общей площадью 0,5 гектара. Продолжается строительство пожарного депо.

В 2026 году на побережье отремонтировали арбат и парковую зону. Обновлены тротуарная плитка и бордюры, установлены скамейки и урны, отремонтированы детские и спортивные площадки, заменено тартановое покрытие. Завершена модернизация освещения.

На побережье в области Жетысу круглосуточно дежурят 14 спасателей, в их распоряжении находятся 11 моторных лодок. С учетом сотрудников областного ДЧС в профилактических и спасательных мероприятиях задействовано до 30 человек.

Общественный порядок обеспечивают 50 полицейских. Они используют 16 автомобилей и пять дронов. Вдоль побережья установлено 40 спасательных вышек, проложено 13 километров буйковых линий и введено в эксплуатацию семь пирсов. За обстановкой следят 39 камер, подключенных к Центру оперативного управления полиции.

Для уборки территории создано коммунальное предприятие «Алакөл Тазалық». В нем работают около 50 человек, задействовано более 20 единиц специальной техники. На коммунальном пляже установлены 720 мусорных контейнеров, 44 раздевалки, 24 модульных санитарных узла и 45 биотуалетов.

Какие курортные комплексы построят

В двух километрах южнее села Кабанбай Маканчинского района планируется построить туристический комплекс ALAKOL AQUA RESORT категории «комфорт+» и бизнес-класса.

Строительные работы должны начаться в августе 2026 года. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в мае 2029 года. Стоимость проекта в официальном ответе не указана.

«Проект направлен на создание современного туристического комплекса категории «комфорт+» и бизнес-класса, соответствующего международным стандартам. Основная цель проекта – предоставление качественных услуг отдыха на побережье озера Алаколь, увеличение потока внутренних и иностранных туристов, а также повышение туристической и инвестиционной привлекательности региона», – сообщили в управлении туризма области Абай.

В регионе ожидают, что реализация проекта также позволит увеличить налоговые поступления и даст дополнительный импульс развитию транспорта, услуг, общественного питания и торговли.

Еще один проект – строительство медицинско-оздоровительного комплекса «Алакөл Емдеу Кешені», который планируют реализовать совместно с Азербайджаном.

Предварительная стоимость проекта составляет 10 млрд тенге. В комплексе планируется создать 108 рабочих мест, 70% из которых предусмотрено для местных специалистов.

В управлении считают, что объект станет одним из этапов развития медицинского туризма на Алаколе и позволит расширить перечень услуг на побережье.

Турпоток может превысить два миллиона человек

В области Жетысу ожидают, что после реализации всех запланированных проектов ежегодный туристический поток на побережье Алаколя может превысить два миллиона человек.

В регионе рассчитывают, что модернизация инженерной инфраструктуры, повышение безопасности и улучшение качества услуг создадут условия для привлечения новых частных инвестиций.

При этом значительная часть заявленных объектов на обоих берегах озера еще строится, проходит государственную экспертизу либо находится на стадии подготовки документации. Поэтому окончательная стоимость отдельных проектов и сроки их реализации могут быть уточнены после утверждения проектно-сметной документации.