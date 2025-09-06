В 2024 году в экономику региона было привлечено 901 млрд тенге инвестиций, из которых 400 млрд тенге составили частные вложения. В результате создано около 800 новых рабочих мест. Среди наиболее значимых проектов — запуск месторождения "Авангард" компании "Актюбинская медная компания" и строительство хранилища по переработке масличных культур компании "АКМЭЗ", передаёт BAQ.KZ.

С января по июль 2025 года объём привлечённых инвестиций достиг 590 млрд тенге. Для стимулирования деловой активности в регионе создаются специальные площадки. Так, постановлением Правительства на базе Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой открыта специальная экономическая зона "Актобе" площадью 858 гектаров. Здесь планируется реализовать более 40 проектов на сумму свыше 1,2 трлн тенге. Кроме того, в Хромтау работает индустриальный парк республиканского значения на 150 гектарах, где запланировано 20 проектов с созданием порядка 1 000 рабочих мест.

Особое внимание уделяется международному сотрудничеству. В мае делегация области посетила Китай, где были достигнуты договорённости о реализации пяти крупных проектов с привлечением инвестиций на сумму более 1 млрд долларов США.

В 2025 году в регионе планируется реализовать 10 инвестиционных проектов на сумму 440 млрд тенге, что позволит создать около 1 800 новых рабочих мест. Уже введены в эксплуатацию три объекта:

- завод по производству агрохимикатов ТОО "MKR Plus",

- бизнес-центр ТОО "Строй-max",

- ветроэлектростанция "Хромтау".

До конца года ожидается завершение ещё семи проектов. Среди них — освоение месторождения "Лиманное" с добычей до 1,2 млн тонн руды в год, запуск второй очереди шахты "Болашак", а также предприятие по сварке рельсов мощностью до 825 км продукции в год.

Среди новых направлений — переработка и производство: запуск цеха по глубокой переработке шерсти, предприятия по выпуску гофроупаковки и стретч-плёнки, производство мелкоштучных изделий, а также центра по ремонту и металлообработке. Эти проекты создадут сотни рабочих мест и станут дополнительным стимулом для развития промышленности области.