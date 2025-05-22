Жители Актобе вновь столкнулись с невыносимым запахом, который окутал город. По словам горожан, зловоние особенно сильно ощущается в вечернее и ночное время, не позволяя открыть окна или спокойно дышать. Несмотря на регулярные жалобы, источник запаха до сих пор не установлен, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Марина Соловьева, местная жительница, рассказывает:

"Такие запахи, что невозможно даже открыть окно. Не знаю, что это — канализация или что-то еще. Иногда дышать невозможно. Это повторяется каждое лето".

Экологи утверждают, что проводят регулярные замеры и ночные рейды. Накануне специалисты Департамента экологии Актюбинской области вновь выехали на проверки в период с 23:00 до 03:00, объехав все районы города. Однако, как сообщил замруководителя департамента Талап Уснадин, ни превышений вредных веществ, ни конкретного источника запаха выявлено не было.

"Источник неприятного запаха снова не установлен. Замеры не показали превышений", — сообщил Уснадин.

Тем не менее, мониторинг обещают усилить. Жителей просят фиксировать время и место, где зловоние ощущается особенно сильно, чтобы это помогло в дальнейших проверках.

Проблема с неприятным запахом в Актобе длится годами, но до сих пор остается без решения. Горожане опасаются, что с приходом лета ситуация усугубится.