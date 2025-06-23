Верховный суд признал законными итоги антимонопольного расследования, проведённого Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Актюбинской области в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз", передает BAQ.KZ.

Тем самым завершился двухлетний судебный процесс, последовательно прошедший все судебные инстанции.

Поводом для начала расследования стало неисполнение компанией уведомления антимонопольного органа, в котором предлагалось добровольно устранить выявленные нарушения - в том числе, пересмотреть условия договоров с контрагентами. Отказ выполнить требования послужил основанием для начала расследования.

Согласно выводам АЗРК, компания использовала своё доминирующее положение на рынке сжиженного нефтяного газа (СНГ) для навязывания экономически невыгодных условий поставщикам. В частности, в договорах устанавливались сроки оплаты не более трёх банковских дней, хотя законодательство допускает срок до пяти рабочих дней. Контрагентам, не согласным с этими условиями, в поставках отказывали.

Также было установлено, что компания включала в договоры технически необоснованные условия. Например, автоцистерны должны были загружаться только на 85% от объёма, что, по мнению участников рынка, делало невозможной полную вывозку СНГ и создавало логистические затруднения. Кроме того, несмотря на наличие технической возможности, компания ограничивала отгрузки автотранспортом, ущемляя интересы независимых участников рынка.

Аргументы антимонопольного органа были поддержаны судами всех инстанций, включая Верховный суд. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе для рассмотрения вопроса о применении санкций в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз".