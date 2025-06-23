"Актобемунайгаз" ждут санкции: Верховный суд признал злоупотребление положением
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Верховный суд признал законными итоги антимонопольного расследования, проведённого Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Актюбинской области в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз", передает BAQ.KZ.
Тем самым завершился двухлетний судебный процесс, последовательно прошедший все судебные инстанции.
Поводом для начала расследования стало неисполнение компанией уведомления антимонопольного органа, в котором предлагалось добровольно устранить выявленные нарушения - в том числе, пересмотреть условия договоров с контрагентами. Отказ выполнить требования послужил основанием для начала расследования.
Согласно выводам АЗРК, компания использовала своё доминирующее положение на рынке сжиженного нефтяного газа (СНГ) для навязывания экономически невыгодных условий поставщикам. В частности, в договорах устанавливались сроки оплаты не более трёх банковских дней, хотя законодательство допускает срок до пяти рабочих дней. Контрагентам, не согласным с этими условиями, в поставках отказывали.
Также было установлено, что компания включала в договоры технически необоснованные условия. Например, автоцистерны должны были загружаться только на 85% от объёма, что, по мнению участников рынка, делало невозможной полную вывозку СНГ и создавало логистические затруднения. Кроме того, несмотря на наличие технической возможности, компания ограничивала отгрузки автотранспортом, ущемляя интересы независимых участников рынка.
Аргументы антимонопольного органа были поддержаны судами всех инстанций, включая Верховный суд. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе для рассмотрения вопроса о применении санкций в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз".
Самое читаемое
- Нацбанк обсудил развитие цифровых финансовых решений
- Центральная Азия и Китай укрепляют партнёрство на информационном и культурном фронте
- Qazcontent усиливает международное сотрудничество в сфере медиа и ИИ
- Центральная Азия и Китай формируют доверительную информационную среду — Искаков
- Казахстанская гимнастка сотворила сенсацию в Болгарии