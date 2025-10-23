В Казахстане реализуется масштабная программа развития обрабатывающей промышленности с акцентом на глубокую переработку сырья и создание высокотехнологичных производств. По поручению Президента страны особое внимание уделяется проектам, направленным на максимальное использование отечественных ресурсов и развитие смежных производств вокруг крупных предприятий, передаёт BAQ.KZ.

Эти инициативы входят в рамки программы диверсификации экономики и направлены на повышение конкурентоспособности национальной промышленности. Среди флагманских проектов – автомобильные заводы KIA Qazaqstan (Костанайская область) и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (г. Алматы), а также крупные инициативы в металлургии, химии, нефтехимии и пищевой промышленности.

Ключевые проекты промышленной трансформации:

1. Металлургический кластер ТОО "Mineral Product International" (Павлодарская область).

2. Завод по производству горячебрикетированного железа АО "ССГПО" (Костанайская область).

3. Модернизация комбината Qarmet (Карагандинская область).

4. Медеплавильный завод ТОО "KAZ Minerals Smelting"/NFC (Абайская область).

5. Гидрометаллургический комбинат "Ертіс" (Павлодарская область).

6. Завод по производству бутадиена и его производных ТОО "Бутадиен" (Атырауская область).

7. Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ТОО "KMG PetroChem" (Атырауская область).

8. Вторая очередь Шымкентского НПЗ АО "НК "КазМунайГаз" (г. Шымкент).

9. Завод по производству аммиака и карбамида ТОО "КазАзот Prime" (Мангистауская область).

10. Обогатительно-производственный комплекс по производству калийных солей ЧК "Qazaq Kalium Ltd" (Западно-Казахстанская область).

11. Многофункциональный туристический район ТОО "Астана Туризм" (г. Астана).

12. Комплексное развитие "Теплый пляж" (Мангистауская область).

13. Интегрированный агропромышленный комплекс по глубокой переработке пшеницы и гороха (г. Астана).

14. Завод по глубокой переработке зерна и пшеницы ТОО "Qostanai Grain Industry" (Костанайская область).

15. Интегрированный газохимический комплекс ТОО "Силлено"/ТОО "KMG PetroChem" (Атырауская область).

Фокус на технологическое развитие и занятость

Реализация данных проектов позволит создать тысячи новых рабочих мест, повысить долю обрабатывающей промышленности в структуре экономики и обеспечить переход от сырьевой модели к индустриально-инновационной.

Казахстан продолжает формировать современные промышленные кластеры, ориентированные на экспорт и использование новейших технологий переработки сырья, что способствует укреплению экономической устойчивости и повышению инвестиционной привлекательности страны.