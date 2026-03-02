  • Главная
Акции «КазМунайГаза» выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Инвесторы усилили интерес к энергетическим компаниям на фоне геополитической напряженности.

Акции национальной компании «КазМунайГаз» в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) выросли почти на 12%, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметили в Национальном банке Казахстана, рост котировок связан с перетоком капитала в нефтегазовый сектор на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков перебоев поставок нефти из региона.

По данным регулятора, инвесторы усилили интерес к энергетическим компаниям на фоне геополитической напряженности, что отразилось на динамике акций нефтегазовых компаний, в том числе «КазМунайГаза».

На фоне эскалации конфликта в регионе мировые цены на нефть также демонстрируют рост, что поддерживает котировки компаний нефтегазового сектора.

