В Софии и ряде других городов Болгарии состоялись массовые протестные акции с требованием отставки правительства и отказа от введения единой европейской валюты, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Организатором протестов выступила партия "Возрождение". Лидер политсилы Костадин Костадинов заявил, что основная цель митингующих — сохранить национальную валюту и не допустить утраты суверенитета.

"Акция в Софии началась у здания парламента, рядом с администрацией президента и кабинетом министров. После митинга участники прошли маршем по центральным улицам города, что временно парализовало движение транспорта", пишет Report.

Для обеспечения порядка в столице были задействованы усиленные наряды полиции. По данным организаторов, аналогичные акции прошли и в других крупных городах страны, включая Варну, Пловдив и Шумен.