Акция "Саналы Бизнес – Ел тірегі!" укрепляет доверие потребителей - предприниматель
Казахстанские бизнесмены продолжают выступать за честную торговлю.
Бизнес по производству полуфабрикатов и сырников поддержал акцию "Саналы Бизнес – Ел тірегі!", передает BAQ.kz.
Идея создания производства полуфабрикатов возникла из стремления упростить людям повседневную жизнь, рассказывают в компании "Даяр". Ведь сегодня многие хотят готовить быстро и при этом качественно.
"Мы провели анализ рынка и выбрали это направление как востребованное. В нашем ассортименте – жайма для бешбармака, жайма для мантов и сырники. Мы уделяем особое внимание качеству и вкусу, поэтому используем только натуральные и безопасные ингредиенты", - рассказывает предприниматель Заманбек Қазиев.
Производственный путь компании начался с одного филиала в Уральске, затем открыли представительства в Алматы и Атырау. Если все и дальше будет идти хорошо, Заманбек Қазиев планирует не только расширение своего бизнеса в другие города, но и увеличение ассортимента.
Линии оснащены современным оборудованием. Все процессы организованы в соответствии с санитарными нормами, а качество и гигиена находятся под постоянным контролем, утверждает предприниматель. Покупатели это оценили, о чем можно судить по наращиванию объемов производства. Продукция компании востребована на местном рынке. Осознавая ответственность и вклад в укреплении продовольственной безопасности страны цены предприниматель не меняет уже несколько лет.
"Мы положительно относимся к акции "Саналы Бизнес – Ел тірегі!" и полностью поддерживаем такие инициативы. Она направлена на развитие честного бизнеса и укрепление доверия потребителей. Мы разделяем эти принципы и всегда готовы участвовать в таких инициативах", - говорит Заманбек Қазиев.
