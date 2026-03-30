Бизнес по производству полуфабрикатов и сырников поддержал акцию "Саналы Бизнес – Ел тірегі!", передает BAQ.kz.

Идея создания производства полуфабрикатов возникла из стремления упростить людям повседневную жизнь, рассказывают в компании "Даяр". Ведь сегодня многие хотят готовить быстро и при этом качественно.

"Мы провели анализ рынка и выбрали это направление как востребованное. В нашем ассортименте – жайма для бешбармака, жайма для мантов и сырники. Мы уделяем особое внимание качеству и вкусу, поэтому используем только натуральные и безопасные ингредиенты", - рассказывает предприниматель Заманбек Қазиев.

Производственный путь компании начался с одного филиала в Уральске, затем открыли представительства в Алматы и Атырау. Если все и дальше будет идти хорошо, Заманбек Қазиев планирует не только расширение своего бизнеса в другие города, но и увеличение ассортимента.

Линии оснащены современным оборудованием. Все процессы организованы в соответствии с санитарными нормами, а качество и гигиена находятся под постоянным контролем, утверждает предприниматель. Покупатели это оценили, о чем можно судить по наращиванию объемов производства. Продукция компании востребована на местном рынке. Осознавая ответственность и вклад в укреплении продовольственной безопасности страны цены предприниматель не меняет уже несколько лет.