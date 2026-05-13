Убийство в Атырау: появились новые подробности по делу Акбаян Мукангалиевой
По факту недонесения о преступлении возбуждено отдельное уголовное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В деле об убийстве семьи в селе Жангелдин Атырауской области появились новые подробности, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе расследования установлено, что бывшая супруга подозреваемого Султана Сарсемалиева – Акбаян Мукангалиева (младшая дочь погибшей семьи – ред.) к убийству не причастна. Об этом сообщил помощник прокурора Атырауской области Жандар Болатбек.
По его словам, уголовное преследование в отношении женщины прекращено. При этом по факту недонесения о преступлении возбуждено отдельное уголовное дело, однако ему пока не дана правовая оценка.
"В связи с тем, что ее причастность к убийству не установлена, уголовное преследование в отношении нее прекращено. По факту недонесения о преступлении возбуждено отдельное дело, однако правовая оценка ему пока не дана. Акбаян Мукангалиева не признается подозреваемой по делу. Мера пресечения в отношении нее не применялась", – сообщил Жандар Болатбек.
Известно, что женщине была проведена психиатрическая экспертиза в Алматы, однако ее официальное заключение пока не поступило в прокуратуру Атырауской области.
По словам Жандара Болатбека, результаты экспертизы могут быть готовы, однако документ пока не поступил в ведомство. После получения заключения специалисты его изучат, и при необходимости может быть назначена дополнительная экспертиза.
Правовая оценка будет дана после полного выяснения всех обстоятельств, связанных с психическим состоянием женщины.
По последним данным, Акбаян Мукангалиева доставлена из Алматы в Атырау и в настоящее время проходит лечение в областном психиатрическом центре.
Подозреваемый признан вменяемым
Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.
После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Пожизненное наказание
Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).
Как поясняют адвокаты, квалификация «убийство двух и более лиц» относится к одному эпизоду преступления, тогда как «неоднократное убийство» предполагает совершение преступлений в разное время.
Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Хронология трагедии
Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.
6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.
Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.
Задержание за границей и новые детали
В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.
По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске «хакера», а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.
В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.
