В деле об убийстве семьи в селе Жангелдин Атырауской области появились новые подробности, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе расследования установлено, что бывшая супруга подозреваемого Султана Сарсемалиева – Акбаян Мукангалиева (младшая дочь погибшей семьи – ред.) к убийству не причастна. Об этом сообщил помощник прокурора Атырауской области Жандар Болатбек.

По его словам, уголовное преследование в отношении женщины прекращено. При этом по факту недонесения о преступлении возбуждено отдельное уголовное дело, однако ему пока не дана правовая оценка.

"В связи с тем, что ее причастность к убийству не установлена, уголовное преследование в отношении нее прекращено. По факту недонесения о преступлении возбуждено отдельное дело, однако правовая оценка ему пока не дана. Акбаян Мукангалиева не признается подозреваемой по делу. Мера пресечения в отношении нее не применялась", – сообщил Жандар Болатбек.

Известно, что женщине была проведена психиатрическая экспертиза в Алматы, однако ее официальное заключение пока не поступило в прокуратуру Атырауской области.

По словам Жандара Болатбека, результаты экспертизы могут быть готовы, однако документ пока не поступил в ведомство. После получения заключения специалисты его изучат, и при необходимости может быть назначена дополнительная экспертиза.

Правовая оценка будет дана после полного выяснения всех обстоятельств, связанных с психическим состоянием женщины.

По последним данным, Акбаян Мукангалиева доставлена из Алматы в Атырау и в настоящее время проходит лечение в областном психиатрическом центре.

Подозреваемый признан вменяемым

Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.

После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Пожизненное наказание

Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).

Как поясняют адвокаты, квалификация «убийство двух и более лиц» относится к одному эпизоду преступления, тогда как «неоднократное убийство» предполагает совершение преступлений в разное время.

Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Хронология трагедии

Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.

6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.

Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.

Задержание за границей и новые детали

В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.

По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске «хакера», а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.

В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.