«Это движение превращается в общенациональную идеологию»: Глава государства о «Таза Қазақстан»

Акция «Таза Қазақстан» выходит за рамки заботы о чистоте и превращается в общенациональную идеологию. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17 в Ереване. Глава государства напомнил, что Казахстан с девятой по величине территорией в мире отличает уникальное биоразнообразие.

«Сохранение этого наследия – наш долг перед своим народом и ответственность перед международным сообществом. Эта приверженность находит четкое отражение в новой Конституции Казахстана. Впервые в истории нашей страны формирование высокой экологической культуры было закреплено в Конституции в качестве одного из основополагающих принципов нашей государственности. Теперь граждане обязаны сохранять природу и бережно относиться к ее ресурсам», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Кроме того, охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, определена в качестве одной из целей государства. Мы убеждены, что сохранение нашего природного наследия должно осуществляться в синергии с экономическим прогрессом. Общенациональная акция «Таза Қазақстан» воплощает эти ценности в жизнь. Отрадно, что это движение выходит за рамки простой заботы об экологической чистоте. Оно оказывает все большее влияние на мировоззрение и образ жизни наших граждан и превращается в общенациональную идеологию», – подчеркнул Глава государства.