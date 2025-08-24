Звезда Голливуда Том Круз едва не получил тяжёлую травму спины во время съёмок одной из самых опасных сцен в фильме "Миссия невыполнима: Последний расчёт", передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

Так, в дополнительном контенте к цифровому релизу фильма Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри рассказали подробности о съёмках воздушной схватки между персонажем Итэном Хантом и его противником Габриэлем (актёр Эсай Моралес). В сцене герой Круза перепрыгивает с одного самолёта на другой и держится за крыло в воздухе.

Во время съёмок актёр признался: "О, это чуть не сломало мне спину". По словам режиссёра, момент, где Круз хватается за ремень безопасности, оказался особенно травмоопасным.