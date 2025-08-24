Актёр Том Круз чуть не сломал спину на съёмках нового фильма
Известный актёр выполняет трюки без дублёров.
Звезда Голливуда Том Круз едва не получил тяжёлую травму спины во время съёмок одной из самых опасных сцен в фильме "Миссия невыполнима: Последний расчёт", передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.
Так, в дополнительном контенте к цифровому релизу фильма Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри рассказали подробности о съёмках воздушной схватки между персонажем Итэном Хантом и его противником Габриэлем (актёр Эсай Моралес). В сцене герой Круза перепрыгивает с одного самолёта на другой и держится за крыло в воздухе.
Во время съёмок актёр признался: "О, это чуть не сломало мне спину". По словам режиссёра, момент, где Круз хватается за ремень безопасности, оказался особенно травмоопасным.
"Сила была настолько большой, что у Тома буквально разошлись суставы пальцев. К концу съёмки его руки были абсолютно распухшими — смотреть на это было мучительно", — отметил Маккуорри.
