  • 24 Августа, 20:38
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

Актёр Том Круз чуть не сломал спину на съёмках нового фильма

Известный актёр выполняет трюки без дублёров.

Сегодня, 19:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Fox News Сегодня, 19:16
Сегодня, 19:16
119
Фото: Fox News

Звезда Голливуда Том Круз едва не получил тяжёлую травму спины во время съёмок одной из самых опасных сцен в фильме "Миссия невыполнима: Последний расчёт", передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

Так, в дополнительном контенте к цифровому релизу фильма Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри рассказали подробности о съёмках воздушной схватки между персонажем Итэном Хантом и его противником Габриэлем (актёр Эсай Моралес). В сцене герой Круза перепрыгивает с одного самолёта на другой и держится за крыло в воздухе.

Во время съёмок актёр признался: "О, это чуть не сломало мне спину". По словам режиссёра, момент, где Круз хватается за ремень безопасности, оказался особенно травмоопасным.

"Сила была настолько большой, что у Тома буквально разошлись суставы пальцев. К концу съёмки его руки были абсолютно распухшими — смотреть на это было мучительно", — отметил Маккуорри.

Самое читаемое

Наверх