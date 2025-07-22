Актюбинец оформил кредит на зубы и остался ни с чем
В Актобе вернули 980 000 тенге за неоказанную стоматологическую услугу.
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Казахстанцу удалось вернуть почти миллион тенге за неоказанную стоматологическую услугу благодаря помощи Департамента по защите прав потребителей, передает BAQ.KZ.
В июле 2025 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области обратился житель города Актобе с жалобой на стоматологическую клинику. Мужчина заключил договор на лечение зубов и установку коронок, оплатив услугу с помощью потребительского кредита в Kaspi Bank — 980 000 тенге.
Однако никаких работ так и не началось: не были сняты слепки, не проведена диагностика, не определён объём необходимых материалов. Несмотря на это, клиника отказалась возвращать деньги, заявляя о якобы уже начатых работах и заказе материалов — что не подтвердилось.
После обращения в госорган потребителю была оказана правовая помощь: специалисты помогли составить претензию и дали рекомендации по её вручению. В результате вмешательства Департамента исполнитель удовлетворил требования потребителя и вернул всю сумму. Полученные средства мужчина направил на погашение кредита.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 8-1 Закона РК "О защите прав потребителей", отказ в возврате денег за неоказанную услугу является нарушением законодательства.
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