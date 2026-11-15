Актюбинский акын получил путевку на республиканский айтыс «Алтын домбыра»

Ведущим айтыса стал известный акын Аманжол Алтай. Председателем жюри выступил народный писатель Казахстана, известный поэт Журсин Ерман.

Темой выступлений стали конституционные принципы «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок», «Ответственный гражданин» и «Чистый Казахстан». Акынов также вдохновляли идеи единства народа, общественной ответственности, национальных ценностей и созидания.

По итогам состязания главный приз достался представителю Актюбинской области Нурболу Жауынбаеву. Он получил денежную награду в размере двух миллионов тенге и путевку на республиканский айтыс «Алтын домбыра», который пройдет 4–5 декабря в Астане.

Первое место занял Рустем Каиртай из области Абай, получивший 1,5 миллиона тенге. Второе место и миллион тенге достались представительнице Актюбинской области Аруне Керимбек.

Третье место разделили Мейирбек Султанхан из Кызылординской области и Рауан Кайдар из Павлодарской области. Каждый из них получил по 750 тысяч тенге.

Специальной премии имени Нурпеиса Байганина удостоены Абай Жолмаганбетов из Мангистауской области и Жулдыз Кожабекова из Актюбинской области. Каждому вручили по 600 тысяч тенге.

Еще три акына получили специальные награды по 500 тысяч тенге: Кабдолла Бейисхан из Северо-Казахстанской области, Батыржан Кадырбай из Атырауской области и Нурдаулет Омирбек из Туркестанской области.