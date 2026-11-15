Актюбинский акын получил путевку на республиканский айтыс «Алтын домбыра»
В творческом состязании приняли участие исполнители из разных регионов страны.
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Ведущим айтыса стал известный акын Аманжол Алтай. Председателем жюри выступил народный писатель Казахстана, известный поэт Журсин Ерман.
Темой выступлений стали конституционные принципы «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок», «Ответственный гражданин» и «Чистый Казахстан». Акынов также вдохновляли идеи единства народа, общественной ответственности, национальных ценностей и созидания.
По итогам состязания главный приз достался представителю Актюбинской области Нурболу Жауынбаеву. Он получил денежную награду в размере двух миллионов тенге и путевку на республиканский айтыс «Алтын домбыра», который пройдет 4–5 декабря в Астане.
Первое место занял Рустем Каиртай из области Абай, получивший 1,5 миллиона тенге. Второе место и миллион тенге достались представительнице Актюбинской области Аруне Керимбек.
Третье место разделили Мейирбек Султанхан из Кызылординской области и Рауан Кайдар из Павлодарской области. Каждый из них получил по 750 тысяч тенге.
Специальной премии имени Нурпеиса Байганина удостоены Абай Жолмаганбетов из Мангистауской области и Жулдыз Кожабекова из Актюбинской области. Каждому вручили по 600 тысяч тенге.
Еще три акына получили специальные награды по 500 тысяч тенге: Кабдолла Бейисхан из Северо-Казахстанской области, Батыржан Кадырбай из Атырауской области и Нурдаулет Омирбек из Туркестанской области.
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