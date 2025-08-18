Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал АО "СНПС Актобемунайгаз" виновным в нарушении антимонопольного законодательства, передает BAQ.KZ.

Расследование Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Актюбинской области выявило, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа (СНГ), навязывая партнёрам экономически и технически невыгодные условия.

Так, в договорах поставки срок оплаты устанавливался не более трёх банковских дней вместо разрешённых пяти, а автоцистерны обязаны были заполняться лишь на 85% от объёма, что создавалo логистические трудности и ограничивало объёмы отгрузки. Кроме того, компания необоснованно ограничивала производство СНГ для автотранспорта.

Суд подтвердил выводы антимонопольного органа и назначил штраф в размере 36 752 688 тенге.

После вынесения предписания "Актобемунайгаз" увеличило среднесуточное производство сжиженного газа до 114 тонн, а объём отгрузки автотранспортом за август составил 3532 тонны.

Ранее нарушения компании уже вызывали недовольство участников рынка, которым приходилось сталкиваться с искусственным дефицитом и ограничениями поставок.