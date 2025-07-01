22 года назад в Семее построили первый и пока единственный в городе аквапарк. Его построила коллаборация японских инвесторов и казахстанских строителей. Аквапарк был приятным и не дешёвым бонусом к знаменитому подвесному мосту. Однако оба объекта оказались слишком дорогими и непростыми в обслуживании для городской власти. За последние два года от аквапарка осталась лишь тень головокружительных развлечений. Пока городской акимат продаёт объект, вандалы растаскивают его содержимое. В прошлом году сооружение купил бизнесмен, но позже через суд его вернули на баланс города. Какая судьба ждёт аквапарк и в чём заключается проблема муниципальной собственности в Семее, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Один из первых

Яркий оазис летних развлечений — городской аквапарк на живописном берегу Иртыша радовал жителей Семея ровно два десятилетия. Сегодня этот когда-то любимый уголок отдыха стал лишь поводом для грусти, ностальгии по былым временам и удивления по поводу безразличия местных властей. Заброшенное сооружение, находящееся на балансе городского отдела ЖКХ, превратилось в наглядный пример коммунальной безхозяйственности и упущенных возможностей.

В 2003 году аквапарк был построен за 295 миллионов тенге. Его возведением занималась японская строительная компания, спроектировавшая легендарный подвесной мост Семея. По воспоминаниям старожилов, над объектом работали те же специалисты, которые за десять лет до этого, в 1993 году, построили первый в Казахстане Капчагайский аквапарк. Кстати, схожесть инфраструктуры двух комплексов до сих пор заметна.

Однако оба презента по японским проектам оказались слишком дорогими для городской казны: содержание требовало значительных вложений. За два десятилетия ни один из них не получил должной реконструкции из-за отсутствия средств.

Тем не менее, в первые годы работы семейский аквапарк был настоящей туристической меккой. Сюда съезжались гости не только со всего Казахстана, но и из ближайших городов России. Автобусами приезжали семьи из Барнаула, Рубцовска и посёлков Алтайского края. Пока отцы и дети плескались в бассейнах и катались с водных горок, мамы спешили на семейские рынки, известные своим изобилием и доступными ценами. Домой уезжали с полными баулами покупок и яркими воспоминаниями. Позже с открытием современных аквапарков в Новосибирске и Яровом поток туристов в Семей заметно сократился.

Корпуса семейского аквапарка выполнены в форме цветка. Раньше они радовали горожан яркими красками и необычной архитектурой, привлекая внимание своей игривой формой. Сегодня эти стены покрыты слоем пыли, ржавчиной и несанкционированными граффити. Когда-то здесь работали горки, бассейны и трамплины, даря посетителям незабываемые эмоции и яркие летние впечатления.

С 2023 года здание аквапарка стало жертвой мародёров: по территории разбросаны вырванные трубы, повсюду следы разбитых окон и сломанных дверей. Постепенно всё пространство заросло бурьяном и сорной растительностью. Внутри помещений - только обломки пластика, мусор и своеобразные "современные петроглифы" - надписи и рисунки, оставленные баллончиками краски на стенах, как немое свидетельство запущенности и безразличия.

Что же привело к такому запустению?

В течение двух десятилетий обслуживание аквапарка осуществляли подрядные коммунальные компании. Согласно данным отдела экономики и финансов города Семей, в 2013 году объект был передан в доверительное управление ТОО "Адалэнд" без права последующего выкупа сроком на 10 лет. По факту, именно эта компания занималась эксплуатацией аквапарка все 20 лет, несмотря на смену руководства и ребрендинг.

За это время инфраструктуру водного комплекса не раз подкрашивали и благоустраивали, однако о капитальной реконструкции так и оставалось только мечтать — основным аргументом служила нехватка средств. Бывшие сотрудники вспоминают: стоимость входных билетов была довольно низкой, а короткий сезон эксплуатации — всего три месяца в году - не позволял накопить достаточно средств для серьёзных ремонтных работ.

"Если это собственность городского акимата, то он и должен вкладывать средства в реконструкцию. Вспомните городской парк, в который вложили один миллиард тенге, также благоустроили пешеходные зоны по улице Мангилик Ел и другие общественные пространства. Так почему же не взялись за аквапарк. Он тоже муниципальный?", - задали вопрос бывшие сотрудники предприятия.

В 2022 году срок договора доверительного управления с ТОО "Адалэнд" истёк, и компания отказалась его продлевать из-за новых, экономически невыгодных для бизнеса условий.

Следующим летом, в 2023 году, аквапарк перешёл под управление другой организации, которая смогла открыть для посетителей лишь один бассейн - водные горки остались закрытыми. В сезоне 2024 года объект так и не открылся вовсе.

В прошлом году городские власти под руководством акима Нурбола Нурсагатова приняли судьбоносное для аквапарка решение: полностью прекратить его эксплуатацию, объяснив это результатами технического обследования, признавшего сооружение небезопасным для использования. Теперь объект выставлен на продажу в надежде на появление щедрого инвестора, который согласится выкупить и провести полную реконструкцию заброшенного водного комплекса.

В 2024 году прежний аким Нурбол Нурсагатов прокомментировал закрытие любимого горожанами объекта следующим образом:

"В прошлом году (в 2023 - прим. автора) мы провели осмотр аквапарка и обнаружили, что его состояние стало опасным для посетителей. В связи с этим работу временно приостановили, чтобы избежать травм. Простая покраска конструкций не решит проблему - необходима полноценная реконструкция. Аквапарк изначально находился в собственности акимата. Однако вы понимаете, что либо ЖКХ возьмёт его под своё крыло, либо привлечёт частного инвестора. Там требуется масштабная реконструкция, поэтому ранее объект передавался частным компаниям. Со временем срок службы сооружения истёк, и мы приняли решение вернуть его в собственность, поскольку арендатор должен был содержать его в надлежащем состоянии. В течение последних лет там проводили лишь косметический ремонт и эксплуатацию без серьёзных обновлений. Мы установили строгие условия для нового владельца: если он берётся за управление объектом, то в определённые сроки должен вложить средства, полностью предназначенные для капитального обновления аквапарка", - обозначил обязательства перед потенциальным инвестором Нурбол Нурсагатов ровно год назад.

Продажа аквапарка

Аквапарк закрыли, но о должной охране объекта, похоже, забыли. О принципе солидарной ответственности за народное имущество в Семее, видимо, тоже мало кто слышал. Иначе как объяснить бесконечный поток мародёров, которые не просто растащили всё, что представляло хоть какую-то ценность, но и оставили после себя следы вандализма и разрушений? Отсутствие охраны, неправильная консервация и полное безразличие к состоянию объекта фактически приговорили аквапарк к "коммунальной смерти".

В 2024 году власти Семея официально объявили о намерении продать аквапарк как объект коммунальной собственности и предприняли первые попытки реализовать его через аукционные торги. В мае стартовая цена была установлена на уровне всего 50 миллионов тенге при гарантийном взносе в 30 миллионов. Однако желающих приобрести уникальный для города объект так и не нашлось - аукцион остался без победителя.

Позже ТОО "Национальная оценочная компания" провело переоценку объекта, определив его стоимость в 170 435 559 тенге. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в отделе экономики и финансов города Семей.

После этого аквапарк дважды пытались продать через электронный тендер. Первый аукцион, назначенный на 8 августа 2024 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок при стартовой цене в 170 435 559 тенге.

Повторно объект был выставлен на продажу 10 сентября 2024 года. Электронный тендер признали состоявшимся, аквапарк купили за 86 000 000 тенге.

"В соответствии с пунктом 60 Правил при выставлении объекта приватизации на второй тендер стартовая цена снижается на пятьдесят процентов от стартовой цены предыдущего тендера. Торги проведены открытом способом равным доступом всем желающим", - пояснили в отделе экономики и финансов г. Семей.

Согласно условиям акимата, покупатель должен был выполнить несколько требований:

сохранить основной профиль деятельности аквапарка, а именно - организация отдыха и развлечения для детского и взрослого населения на срок не менее 10 лет;

иметь опыт предпринимательской деятельности в области предоставления развлекательных услуг (аттракционы) для детского и взрослого населения не менее 2 лет;

инвестировать в течение 5 лет не менее 1,5 млрд тенге в модернизацию аквапарка. Из них в первый год - не менее 300 млн тенге.

Судебные тяжбы

В сентябре 2024 года аквапарк наконец обрёл нового владельца, а уже в ноябре в СМИ появились первые оптимистичные публикации о планах инвестора. Он намеревался превратить сезонный оазис летних развлечений в современный круглогодичный центр водного досуга. "Крытый парк водных развлечений станет одним из крупнейших развлекательных комплексов региона. В проекте предусмотрены водные аттракционы, всесезонный климатический комфорт, а также крупнейший в регионе SPA-центр с премиальными услугами, который будет привлекать как местных жителей, так и туристов круглый год. Внутри комплекса создадут тропический микроклимат с температурой воздуха +30°C, независимо от погоды за окном. Температура воды: +29°C в волновых бассейнах, +32–34°C — в детской зоне и джакузи, и до +38°C — в открытом термобассейне", - говорилось в официальном релизе городского акимата. Порадовались все… но, как оказалось, недолго. Реальность оказалась куда менее радужной. Вскоре после передачи объекта новому владельцу разгорелся судебный спор: городские власти подали иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным. Причина - покупатель не исполнил ключевое условие сделки и не оплатил объект в установленные сроки.

В пресс-службе суда области Абай уточнили, что речь идёт о сумме в 66,4 млн тенге, которую покупатель обязан был оплатить до 16 октября.

"В связи с неисполнением условий истец в лице отдела экономики и финансов обратился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи договора "Малые архитектурные формы и сооружения (аквапарк)" от 16 сентября 2024 года", - уточнили в суде.

В отделе экономики и финансов добавили, что 28 февраля 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд области Абай вынес решение о расторжении договора купли-продажи.

"Суд признал договор недействительным из-за существенного нарушения условий со стороны ответчика и постановил вернуть объект государству. Ответчик подал апелляционную жалобу на это решение, однако 13 мая 2025 года апелляционный суд оставил постановление без изменений, подтвердив законность расторжения договора. Ответчик также обратился с просьбой об отмене решения суда первой инстанции, однако его апелляционная жалоба была отклонена. Постановление вступило в силу и стало окончательным решением по делу. В настоящее время стороны имеют право обжаловать его кассационным порядком в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в силу", - рассказали в отделе экономики и финансов города Семей.

Новым, пусть и временным, владельцем аквапарка стал предприниматель Жанат Абдыкаев. Корреспонденту BAQ.KZ удалось связаться с представителем бизнесмена и попытаться выяснить причины возникшего конфликта интересов.

По его словам, в планах инвестора действительно значилась полная реконструкция объекта с последующим вводом в эксплуатацию в течение полутора лет. Проект предусматривал масштабные строительные работы, модернизацию всех инженерных сетей и создание круглогодичного центра водных развлечений.

"Хочу отметить, что в 2023 году, ещё до проведения торгов, по просьбе руководства области и города, за счёт собственных средств мы провели частичный ремонт. Однако по итогам торгов победителем было признано не известное нам индивидуальное предприятие. Впоследствии акимат расторг договор с данным ИП и провёл повторные торги. По их результатам нами была внесена предоплата в размере 25 000 000 тенге. Тем не менее, после назначения нового акима все переговоры были приостановлены и фактически свелись к нулю. Следует также подчеркнуть, что после проведения торгов и до официальной передачи объект не охранялся, находился в крайне запущенном состоянии. Имели место факты вандализма, порчи имущества и даже поджог. По нашим предварительным расчётам, общий объём инвестиций, необходимых для восстановления объекта, составлял порядка 1 миллиарда тенге. Несмотря на имеющиеся судебные решения, охрана аквапарка обеспечивалась за счёт личных средств вплоть до 16 мая 2025 года", - рассказал представитель Жаната Абдыкаева.

В настоящее время аквапарк вновь находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства города Семей. Согласно законодательству, именно балансодержатель несёт ответственность за сохранность государственного имущества до момента официальной передачи прав собственности. Сейчас прорабатывается вопрос о переводе здания аквапарка из городской коммунальной собственности в областную. Однако тем временем на территории комплекса почти не осталось следов прежней водно-развлекательной инфраструктуры. Почти всё, что можно было сдать на металл или использовать в частном хозяйстве - трубы, фильтры, двери - уже вынесено. Объект продолжает разрушаться как под воздействием времени, так и из-за человеческого вмешательства. Этот случай наглядно демонстрирует системную проблему управления муниципальной собственностью: несмотря на попытки приватизации и поиск инвесторов, многие объекты культурной и социальной инфраструктуры со временем оказываются заброшенными, разрушенными или попросту уничтоженными. Судьба семейского аквапарка — яркий пример того, как отсутствие эффективного управления и контроля может привести к утрате значимого для города объекта. Вопрос о будущем аквапарка по-прежнему остаётся открытым: удастся ли когда-нибудь вдохнуть в него новую жизнь или он окончательно превратится в памятник безнадёжной утраты? Пока желающих приобрести этот символ забвения нет. А между тем очередное лето в Семее снова проходит без водных развлечений, которые когда-то собирали сюда тысячи горожан и туристов.

Фото: Альбина Халел