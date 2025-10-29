Под председательством акима области Берика Уали состоялось совещание по вопросам развития инфраструктуры побережья озера Алаколь, передает BAQ.KZ.

В регионе ведется активная работа по укреплению инфраструктуры. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству полигона твердых бытовых отходов и прокладке новой линии электропередачи в туристическую зону.

На берегу озера, в селе Кабанбай, продолжается строительство спасательной станции, где уже ведутся внутренние отделочные работы. Инвесторы из Азербайджана планируют возвести на побережье круглогодичный лечебно-оздоровительный комплекс.

Аким области поручил своему заместителю Серику Туленбергенову и профильным управлениям активизировать работы, реализовать все запланированные проекты, усилить меры безопасности для туристов и увеличить число транспортных инспекторов.

"Все начатые проекты должны быть выполнены своевременно и качественно. Проектная документация по линии электроснабжения и полигону ТБО должна быть готова до конца года. Работы по укреплению береговой линии необходимо начинать уже сейчас", — подчеркнул Берик Уали.

Кроме того, власти планируют провести конкурсы по благоустройству и санитарной очистке туристической зоны и создать отдельное учреждение для управления побережьем Алаколя.

Алаколь готовится к летнему туристическому сезону, и власти ставят задачу устранить все проблемы до его начала, обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.