Казахстанский теннисист Александр Бублик стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Гштааде. Это его первый титул на грунтовом покрытии за всю карьеру, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в напряженном финале 34-я ракетка мира обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло (№109 ATP) в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.

"Александр Бублик потерпел лишь два поражения в последних 16 матчах на грунтовом покрытии. Для казахстанца это вторая победа в сезоне 2025 года и шестой одиночный титул ATP в карьере", - говорится в сообщении.

Ранее Александр Бублик становился чемпионом на следующих турнирах:

ATP 250 Монпелье (2022)

ATP 500 Галле (2023)

ATP 250 Антверпен (2023)

ATP 250 Монпелье (2024)

ATP 500 Галле (2025)