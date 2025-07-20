Александр Бублик одержал победу на турнире АТР в Швейцарии
Теннисист потерпел лишь два поражения.
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
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Казахстанский теннисист Александр Бублик стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Гштааде. Это его первый титул на грунтовом покрытии за всю карьеру, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в напряженном финале 34-я ракетка мира обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло (№109 ATP) в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.
"Александр Бублик потерпел лишь два поражения в последних 16 матчах на грунтовом покрытии. Для казахстанца это вторая победа в сезоне 2025 года и шестой одиночный титул ATP в карьере", - говорится в сообщении.
Ранее Александр Бублик становился чемпионом на следующих турнирах:
ATP 250 Монпелье (2022)
ATP 500 Галле (2023)
ATP 250 Антверпен (2023)
ATP 250 Монпелье (2024)
ATP 500 Галле (2025)
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