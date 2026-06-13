Александр Бублик пробился в полуфинал турнира ATP 250 в Штутгарте
В полуфинале теннисист встретится с победителем пары Маттиа Белуччи (Италия) — Тейлор Фритц (США).
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Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик продолжает успешное выступление на турнире категории ATP 250 в немецком Штутгарте. В четвертьфинале соревнований казахстанец одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром и вышел в следующую стадию турнира.
Матч между третьим сеяным турнира и 93-й ракеткой мира завершился в двух сетах. Бублик оказался сильнее соперника на тай-брейках — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время казахстанский теннисист выполнил 11 эйсов и допустил три двойные ошибки.
Благодаря победе Бублик вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары Маттиа Белуччи (Италия) — Тейлор Фритц (США).
Отметим, что ранее казахстанец также выступал в парном разряде вместе с австралийцем Ником Кирьосом. Однако дуэт снялся с турнира на стадии второго круга.
Турнир в Штутгарте проходит на травяном покрытии и является частью подготовки теннисистов к предстоящему Уимблдону.
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