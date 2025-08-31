  • 31 Августа, 23:39

Александр Бублик сотворил сенсацию на US Open и пробился в четвёртый круг

В напряжённом пятисетовом поединке он обыграл американца Томми Пола.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в своей карьере вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В напряжённом пятисетовом поединке он обыграл американца Томми Пола (14-й в рейтинге ATP) - 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.

Матч длился почти четыре часа. Бублик отметился 21 эйсом, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала ему предстоит встреча с первой ракеткой мира Янником Синнером. Их противостояние имеет богатую историю: на траве впереди казахстанец (2:1), на грунте и харде - преимущество у итальянца.

