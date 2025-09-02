Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пройти в четвертьфинал US Open. В матче четвёртого круга он уступил первой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру, со счётом 1:6, 1:6, 1:6, передает BAQ.KZ со ссылкой на Championat.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Синнер продемонстрировал уверенную игру: на его счету восемь эйсов, всего одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

Бублик, напротив, допустил 12 двойных ошибок, сделал лишь один эйс и не смог воспользоваться единственным шансом на брейк. В итоге казахстанский теннисист взял всего три гейма за весь матч.

В следующем раунде Янник Синнер сыграет против своего соотечественника, десятой ракетки мира Лоренцо Музетти.