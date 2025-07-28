Александр Бублик ворвался в топ-25 мирового рейтинга ATP
Он занимает 25-е место в мире благодаря победе на турнире ATP 250 в Австрии.
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала свежий рейтинг в мужском одиночном и парном разрядах — и казахстанские болельщики получили повод для гордости, передает BAQ.KZ. Лучший теннисист страны Александр Бублик совершил впечатляющий рывок вверх, поднявшись сразу на пять строчек и заняв 25-е место в мире.
Такой результат стал возможен благодаря блестящей победе Бублика на турнире категории ATP 250 в австрийском Китцбюэле, где он одержал победу в финале. Теперь в активе казахстанца 2 065 рейтинговых очков.
Не остался без прогресса и второй номер сборной Казахстана Александр Шевченко — он улучшил свое положение, поднявшись с 110-й на 101-ю позицию в мировом списке.
В верхней части рейтинга изменений не произошло: первую строчку по-прежнему удерживает Янник Синнер (Италия), на втором месте — Карлос Алькарас (Испания), замыкает тройку сильнейших Александр Зверев (Германия).
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