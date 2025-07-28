Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала свежий рейтинг в мужском одиночном и парном разрядах — и казахстанские болельщики получили повод для гордости, передает BAQ.KZ. Лучший теннисист страны Александр Бублик совершил впечатляющий рывок вверх, поднявшись сразу на пять строчек и заняв 25-е место в мире.

Такой результат стал возможен благодаря блестящей победе Бублика на турнире категории ATP 250 в австрийском Китцбюэле, где он одержал победу в финале. Теперь в активе казахстанца 2 065 рейтинговых очков.

Не остался без прогресса и второй номер сборной Казахстана Александр Шевченко — он улучшил свое положение, поднявшись с 110-й на 101-ю позицию в мировом списке.

В верхней части рейтинга изменений не произошло: первую строчку по-прежнему удерживает Янник Синнер (Италия), на втором месте — Карлос Алькарас (Испания), замыкает тройку сильнейших Александр Зверев (Германия).