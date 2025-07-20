Казахстанский теннисист Александр Бублик продолжает уверенное выступление на грунтовом турнире категории ATP 250 в швейцарском Гштааде. В полуфинале казахстанец одержал победу над французом Артуром Казо (116-й в рейтинге ATP) в двух сетах — 6:1, 7:5, передает BAQ.KZ.

Встреча продлилась 1 час 13 минут. За это время Бублик подал 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.

В решающем матче за титул Бублик встретится с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло, который занимает 109-ю строчку мирового рейтинга.