Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Гштааде, обыграв француза Казо
В финале Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло
Сегодня, 00:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:24Сегодня, 00:24
147Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик продолжает уверенное выступление на грунтовом турнире категории ATP 250 в швейцарском Гштааде. В полуфинале казахстанец одержал победу над французом Артуром Казо (116-й в рейтинге ATP) в двух сетах — 6:1, 7:5, передает BAQ.KZ.
Встреча продлилась 1 час 13 минут. За это время Бублик подал 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.
В решающем матче за титул Бублик встретится с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло, который занимает 109-ю строчку мирового рейтинга.
Самое читаемое
- Суд огласил приговор экс-дипломату Сакену Мамашу
- В "Барысе" рассказали о поиске новых спонсоров после запрета на финансирование легионеров
- "Хотел купить молчание квартирами": Карина Мамаш прокомментировала приговор бывшему мужу
- "Неописуемый запах": Баян Алагузова возмутилась состоянием придорожного туалета в степи
- НДС, ИПН, КПН: разбор ключевых изменений в налоговой системе Казахстана