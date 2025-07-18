Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Гштааде
В четвертьфинальном матче казахстанец обыграл представителя Аргентины Франсиско Комесанью.
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
57Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 250 в швейцарском Гштааде, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, это уже 19-й полуфинал в одиночной карьере спортсмена на уровне ATP.
В четвертьфинальном матче Бублик уверенно обыграл представителя Аргентины Франсиско Комесанью — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 11 минут.
За время матча Александр подал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Жером Ким (Швейцария) — Артур Казо (Франция).
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