Казахстанский теннисист Александр Бублик преподнёс настоящую сенсацию на турнире ATP в Галле (Германия), уверенно обыграв в финале второго сеяного - россиянина Даниила Медведева - со счётом 6:3, 7:6, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Этот триумф позволил Бублику совершить стремительный рывок в мировом рейтинге: он поднялся сразу на 15 позиций и теперь занимает 30-е место в списке сильнейших теннисистов планеты.

Это один из самых заметных скачков в топ-100 ATP за последние недели, подтверждающий отличную форму Бублика в разгар травяного сезона. Турнир в Галле традиционно считается престижной подготовкой к Уимблдону, и победа здесь добавляет уверенности перед третьим турниром "Большого шлема" сезона.

Другой представитель Казахстана - Александр Шевченко - остался на 97-й позиции, не сумев улучшить свои показатели на прошедшей неделе.

Тем временем в верхушке рейтинга перемен не произошло. Лидирует по-прежнему немец Янник Синнер, за ним следует испанец Карлос Алькарас, а третью строчку удерживает ещё один немец - Александр Зверев.