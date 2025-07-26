30-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом грунтового турнира категории ATP 250 в Кицбюэле (Австрия), передает BAQ.KZ.

В финале казахстанец победил француза Артура Казо (100 ATP) со счетом 6:4, 6:3.

Как отмечает пресс-служба ФТК, для Александра Бублика это уже второй подряд титул турнира ATP 250. Если учитывать все грунтовые турниры начиная с Открытого чемпионата Франции этого года, казахстанец одержал 12 побед при одном поражении — единственное поражение он потерпел в 1/4 финала на "Ролан Гаррос" в 2025 году, где его остановил итальянец Янник Синнер.

Также для казахстанца это третья победа в сезоне 2025 года и седьмой одиночный титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

* ATP 250 Монпелье (2022),

* ATP 500 Галле (2023)⁠,

* ATP 250 Антверпен (2023),

* ATP 250 Монпелье (2024),

* ATP 500 Галле (2025),

* ⁠АТР 250 Гштаад (2025)

В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.