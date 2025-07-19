Александр Усик – Дэниел Дюбуа: где посмотреть бой
Начало трансляции вечера бокса 19 июля в 21:30 по Астане.
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
59Фото: Pixabay.com
19 июля 2025 года в Лондоне (Англия) пройдёт вечер бокса на арене "Уэмбли", передает BAQ.KZ.
Главным событием вечера станет матч-реванш за звание абсолютного чемпиона супертяжёлого веса между чемпионом мира по версиям WBC/WBAWBO украинцем Александром Усиком и британцем Дэниелом Дюбуа, которому принадлежит титул IBF.
Начало трансляции вечера бокса 19 июля в 21:30 по Астане.
Начало главного события ориентировочно запланировано на 01:45 по Астане.
Трансляцию можно посмотреть здесь.
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