На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 38-летний украинский боксёр Александр Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа. Бой завершился в пятом раунде, передает BAQ.KZ.

Для Усика это уже 24-я победа на профессиональном ринге и очередное подтверждение его непобедимого статуса. Благодаря этому триумфу он объединил все четыре главных титула (WBC, WBA, WBO и IBF) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

27-летний Дюбуа, несмотря на уверенное начало, не смог сдержать натиск опытного украинца и уступил в середине поединка.