Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира
Для Усика это 24-я победа на профессиональном ринге.
Сегодня, 02:41
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Сегодня, 02:41Сегодня, 02:41
80Фото: Getty Images
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 38-летний украинский боксёр Александр Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа. Бой завершился в пятом раунде, передает BAQ.KZ.
Для Усика это уже 24-я победа на профессиональном ринге и очередное подтверждение его непобедимого статуса. Благодаря этому триумфу он объединил все четыре главных титула (WBC, WBA, WBO и IBF) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
27-летний Дюбуа, несмотря на уверенное начало, не смог сдержать натиск опытного украинца и уступил в середине поединка.
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