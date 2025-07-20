  • 20 Июля, 03:24
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Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира

Для Усика это 24-я победа на профессиональном ринге.

Сегодня, 02:41
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 02:41
Сегодня, 02:41
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Фото: Getty Images

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 38-летний украинский боксёр Александр Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа. Бой завершился в пятом раунде, передает BAQ.KZ.

Для Усика это уже 24-я победа на профессиональном ринге и очередное подтверждение его непобедимого статуса. Благодаря этому триумфу он объединил все четыре главных титула (WBC, WBA, WBO и IBF) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

27-летний Дюбуа, несмотря на уверенное начало, не смог сдержать натиск опытного украинца и уступил в середине поединка.

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