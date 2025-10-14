Распоряжением Главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, передает BAQ.KZ.

Алексей Цой является профессионалом высокого класса в области медицины и управления. Имеет медицинское и юридическое образование, доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Окончил Sels College (Лондон), Аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.

Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.

С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК.

В 2010-11 гг. был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".

С 2011 по 2014 год – главный врач Городской больницы №1 города Астана.

С 2014 года - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

C 25 июля 2020 года - министр здравоохранения Республики Казахстан.

20 декабря 2021 года указом Главы государства освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан

31 октября 2022 года был назначен руководителем Медицинского центра УДП РК.