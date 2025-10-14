Алексей Цой назначен советником Президента РК по соцвопросам
Распоряжением Главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, передает BAQ.KZ.
Алексей Цой является профессионалом высокого класса в области медицины и управления. Имеет медицинское и юридическое образование, доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.
Окончил Sels College (Лондон), Аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.
Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.
С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК.
В 2010-11 гг. был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".
С 2011 по 2014 год – главный врач Городской больницы №1 города Астана.
С 2014 года - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.
C 25 июля 2020 года - министр здравоохранения Республики Казахстан.
20 декабря 2021 года указом Главы государства освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан
31 октября 2022 года был назначен руководителем Медицинского центра УДП РК.
