Алматинец опоздал на рейс и нарвался на реальный срок
За угрозы полиции в аэропорту алматинцу дали 1 год ограничения свободы.
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
56Фото: Unsplash
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, устроил скандал и агрессивно повёл себя по отношению к сотрудникам полиции, обеспечивавшим общественный порядок, передает BAQ.KZ.
Как установлено следствием, мужчина проигнорировал законные требования полицейских, допустил в их адрес оскорбительные выражения и открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия были квалифицированы как преступление против представителей власти.
В суде государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства вины. По итогам рассмотрения дела мужчина был признан виновным и приговорён к 1 году и 1 месяцу ограничения свободы.
Приговор уже вступил в законную силу.
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