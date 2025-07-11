В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, устроил скандал и агрессивно повёл себя по отношению к сотрудникам полиции, обеспечивавшим общественный порядок, передает BAQ.KZ.

Как установлено следствием, мужчина проигнорировал законные требования полицейских, допустил в их адрес оскорбительные выражения и открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия были квалифицированы как преступление против представителей власти.

В суде государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства вины. По итогам рассмотрения дела мужчина был признан виновным и приговорён к 1 году и 1 месяцу ограничения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.