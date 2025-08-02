Алматинец угнал машину после того, как продал её
Подозреваемый скрыл лицо под маской.
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Сотрудники криминальной полиции Алматы раскрыли тщательно спланированный угон внедорожника Lexus, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полицейских, ранее владелец автомобиля, мужчина 1982 года рождения, продал машину, однако сохранил дубликат ключей. Спустя три года, действуя из корыстных побуждений, он отследил текущее местоположение транспортного средства и с помощью запасного ключа угнал автомобиль.
Примечательно, что для сокрытия преступления злоумышленник заранее подготовился: приобрел маску и сменную одежду, чтобы сменить внешний вид после угона и избежать попадания в объективы камер видеонаблюдения. Похищенный внедорожник он спрятал на окраине города. Там его и обнаружили сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий.
"В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят", — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.
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