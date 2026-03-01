В Казахстане продолжают фиксировать завозные случаи малярии. За последние пять лет выявлено 13 случаев, в основном тропической формы, передает BAQ.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.

Последний случай произошёл в марте в Алматы у женщины, вернувшейся из Африки.

Все заболевшие не проводили химиопрофилактику — приём специальных препаратов перед поездкой в страны с риском малярии. Эти лекарства помогают предотвратить заражение даже при укусе инфицированного комара.

Риск завоза сохраняется из-за активного туризма, трудовой миграции, расширения международных связей и климатических изменений. Отсутствие иммунитета у населения делает даже единичные случаи опасными.

Наибольший риск заражения сохраняется в странах Африки, Юго-Восточной Азии и ряде стран Латинской Америки.

Перед поездкой важно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией, соблюдать меры профилактики, пройти химиопрофилактику, пить безопасную воду, избегать сырых продуктов и укусов насекомых.

Симптомы могут проявиться через недели или месяцы, поэтому при высокой температуре, слабости или расстройствах пищеварения после поездки нужно обратиться к врачу и сообщить о поездке.

Соблюдение этих правил помогает защитить здоровье и снизить риск завоза тропических инфекций в Казахстан.