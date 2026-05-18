Алматинка упала в обморок на "лестнице здоровья" в Медеу

В районе Медеу в Алматы женщине стало плохо во время подъёма по "Лестнице здоровья". Она потеряла сознание.

На место быстро приехали спасатели МЧС Казахстана, в том числе специалисты Республиканской службы спасения "Барыс". Они оказали женщине первую помощь и привели её в чувство.

После этого спасатели аккуратно помогли ей спуститься вниз – к посту "Медеу", где уже ждала бригада Центра медицины катастроф МЧС.

Женщину 1973 года рождения доставили в больницу для обследования и дальнейшего лечения.

Инцидент произошел в районе известного спортивно-туристического комплекса Медеу, где часто проходят пешие маршруты и прогулки.