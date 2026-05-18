Алматинка упала в обморок на "лестнице здоровья" в Медеу
Сегодня 2026, 18:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:14Сегодня 2026, 18:14
105Фото: МЧС РК
В районе Медеу в Алматы женщине стало плохо во время подъёма по "Лестнице здоровья". Она потеряла сознание.
На место быстро приехали спасатели МЧС Казахстана, в том числе специалисты Республиканской службы спасения "Барыс". Они оказали женщине первую помощь и привели её в чувство.
После этого спасатели аккуратно помогли ей спуститься вниз – к посту "Медеу", где уже ждала бригада Центра медицины катастроф МЧС.
Женщину 1973 года рождения доставили в больницу для обследования и дальнейшего лечения.
Инцидент произошел в районе известного спортивно-туристического комплекса Медеу, где часто проходят пешие маршруты и прогулки.
Самое читаемое
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области
- Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Как изменится железнодорожный вокзал в Актобе после ремонта
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ