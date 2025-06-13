В Алматы 46-летняя Толкын Ажыбекова впала в кому после укола популярного антибиотика в городской поликлинике №28, передает BAQ.KZ со ссылкой на KTK. Пациентке сделали пробу на аллергию перед введением препарата, однако почти сразу после этого у неё случился анафилактический шок.

Муж женщины, Арсен Усенбеков, утверждает, что медики не оказали своевременную помощь, и скорая прибыла слишком поздно - сердце его супруги якобы не билось в течение 15-20 минут. Женщина была доставлена в реанимацию уже без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают её состояние как критическое.

"Сейчас уже десятый день она в коме. Её мозг полностью не функционирует. А дома её ждут двое детей", - рассказал Усенбеков.

Руководство поликлиники утверждает, что пациентка отрицала наличие аллергии и подписала письменное согласие на процедуру. По словам заместителя директора по лечебной работе Дидара Ерменбаева, проба была проведена, и реакция возникла именно на неё. Он добавил, что помощь была оказана своевременно, а пациентка передана бригаде скорой помощи.

Тем временем семья пострадавшей подала заявление в полицию. Расследование проводит Департамент полиции города Алматы и департамент контроля качества медуслуг. Если факт врачебной ошибки подтвердится, виновным может грозить до 5 лет лишения свободы по статье 317 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей".