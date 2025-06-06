Шокирующий инцидент произошёл в одном из ночных заведений Алматы, передает BAQ.KZ. После появления в социальных сетях видеоролика с откровениями девушки, представившейся как Елисея, о том, что она подверглась насилию на рабочем месте, полиция Медеуского района незамедлительно отреагировала.

Управлением полиции было возбуждено уголовное дело, а в ходе оперативных мероприятий установлена личность потерпевшей. Она подтвердила случившееся и подала официальное заявление в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность потерпевшей, которая обратилась с заявлением в полицию. Задержан 29-летний подозреваемый - руководитель указанного заведения. Он водворён в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия", - прокомментировали в полиции.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, действиям задержанного будет дана правовая оценка с учётом всех обстоятельств, озвученных потерпевшей.

Досудебное расследование находится на личном контроле руководства полиции города.