20-летняя девушка приехала из Алматы в Актау, чтобы распространять наркотики через Telegram. Ее задержали сотрудники полиции, сообщает прокуратура Мангистауской области.

Что произошло

По данным прокуратуры, девушка планировала заниматься распространением наркотиков бесконтактным способом – через так называемые «закладки».

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у нее 27 свертков с синтетическими психотропными веществами.

Какое наказание назначил суд

Актауский городской суд признал девушку виновной по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Казахстана.

Суд назначил ей 7 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Чем обернулась «легкая» работа

В надзорном органе предупреждают, что предложения о «легком заработке», работе «курьером» или «закладчиком» в Telegram могут привести к уголовной ответственности.

Правоохранители призывают молодых людей не соглашаться на подобные предложения и не рисковать своим будущим ради сомнительного заработка.

Ранее на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.

Их обвиняли в участии в организованной преступной группе и незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта.

По материалам дела, в 2024 году один из подсудимых, Р., создал организованную преступную группу. Она действовала в Алматы и Таразе и использовала аптеки для хранения и дальнейшего сбыта психотропного вещества. Установлено, что С. регулярно перевозила препарат из Алматы в Тараз, а Р. и К. хранили его в аптеке в Таразе с целью продажи. В ходе обысков в аптеках двух городов было изъято более 90 флаконов с "Трамадолом". Вина подсудимых подтверждена результатами негласных следственных действий и другими материалами дела. При этом подсудимые свою вину не признали. Прокурор просил назначить Р. 17 лет лишения свободы, а С. и К. – по 15 лет. Суд признал Р. виновным в создании организованной преступной группы и незаконном обороте психотропных веществ, а С. и К. – в участии в ОПГ и незаконном хранении с целью сбыта. С учётом совокупности преступлений Р. назначено 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С. и К. получили по 15 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества. Суд учёл смягчающие обстоятельства для С. и К., в том числе наличие малолетних и несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

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