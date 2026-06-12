Предполагаемых держателей наркошопа установили в Актобе

Актобюнские полицейские задержали подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков, а также его предполагаемого сообщника, занимавшегося закладками.

По данным Департамента полиции города, в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии бойцов специального подразделения был задержан 38-летний житель города. Его подозревают в организации онлайн-торговли наркотическими средствами на территории региона.

Во время санкционированного обыска в складском помещении по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное и травматическое оружие: двухствольное ружьё с патронами, травматический и пневматический пистолеты, револьвер, а также гранату Ф-1 и боеприпасы.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий был установлен и задержан предполагаемый закладчик. При обыске в арендованной им квартире полицейские изъяли 70 флаконов с гашишным маслом (WAX), а также денежные средства, предположительно полученные от незаконной деятельности.

По данным фактам начато досудебное расследование по статьям о незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В ведомстве отмечают, что работа по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков продолжается.

Ранее фасовщица "синтетики" попалась в Шымкенте.

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