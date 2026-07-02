Участники наркогруппировки в аптечной сети осуждены на длительные сроки

По материалам дела, в 2024 году один из подсудимых, Р., создал организованную преступную группу. Она действовала в Алматы и Таразе и использовала аптеки для хранения и дальнейшего сбыта психотропного вещества.

Установлено, что С. регулярно перевозила препарат из Алматы в Тараз, а Р. и К. хранили его в аптеке в Таразе с целью продажи. В ходе обысков в аптеках двух городов было изъято более 90 флаконов с "Трамадолом". Вина подсудимых подтверждена результатами негласных следственных действий и другими материалами дела. При этом подсудимые свою вину не признали.

Прокурор просил назначить Р. 17 лет лишения свободы, а С. и К. – по 15 лет.

Суд признал Р. виновным в создании организованной преступной группы и незаконном обороте психотропных веществ, а С. и К. – в участии в ОПГ и незаконном хранении с целью сбыта. С учётом совокупности преступлений Р. назначено 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С. и К. получили по 15 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд учёл смягчающие обстоятельства для С. и К., в том числе наличие малолетних и несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор не вступил в законную силу.