Продавали наркотики как специи: трое фигурантов осуждены в Павлодаре
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В Павлодаре суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов.
Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.
Следствием установлено, что житель региона Алекперов З.Ф. организовал продажу семян мака с примесью наркотических веществ, выдавая товар за пищевую продукцию.
В преступной схеме участвовали его близкие родственники. Между ними были распределены обязанности по поставке, хранению, фасовке и реализации продукции.
Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли расфасованные партии семян мака с примесью наркотических веществ.
Доходы от незаконной деятельности поступали как наличными, так и через банковские переводы. На полученные средства организатор приобрёл два автомобиля, которые для сокрытия происхождения имущества были оформлены на третьих лиц.
Суд признал Алекперова и двух его соучастников виновными. Каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Два автомобиля конфискованы в доход государства. Кроме того, уничтожено 321 килограмм семян мака с примесью наркотических веществ.
Приговор вступил в законную силу.
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