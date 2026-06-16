Продавали наркотики как специи: трое фигурантов осуждены в Павлодаре

В Павлодаре суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов.

Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.

Следствием установлено, что житель региона Алекперов З.Ф. организовал продажу семян мака с примесью наркотических веществ, выдавая товар за пищевую продукцию.

В преступной схеме участвовали его близкие родственники. Между ними были распределены обязанности по поставке, хранению, фасовке и реализации продукции.

Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли расфасованные партии семян мака с примесью наркотических веществ.

Доходы от незаконной деятельности поступали как наличными, так и через банковские переводы. На полученные средства организатор приобрёл два автомобиля, которые для сокрытия происхождения имущества были оформлены на третьих лиц.

Суд признал Алекперова и двух его соучастников виновными. Каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Два автомобиля конфискованы в доход государства. Кроме того, уничтожено 321 килограмм семян мака с примесью наркотических веществ.

Приговор вступил в законную силу.