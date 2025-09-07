Алматинская область в последние годы демонстрирует значительный прогресс в привлечении капитала. В 2024 году в регион было привлечено инвестиций на сумму 1 триллион 17,7 миллиарда тенге, а в 2025 году этот показатель, по прогнозам, может достичь 1 триллиона 352 миллиардов тенге, передаёт BAQ.KZ.

В период с 2022 по 2024 годы в области реализовано 98 проектов на сумму около 724 миллиардов тенге. Благодаря этому свыше 11 тысяч человек получили работу. В текущем году планируется запуск ещё 35 крупных проектов, среди которых — завод компании PepsiCo и логистический комплекс LC Waikiki.

"Сегодня Алматинская область превратилась в привлекательный регион как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. Предстоящие проекты придадут новый импульс развитию области", — отметил руководитель областного управления экономики и планирования Асылан Ораз.

Каждый привлечённый тенге — это новые рабочие места, современные производства и стабильные источники дохода. Всё это — уверенный шаг к светлому будущему региона.