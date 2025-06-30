Алматинская область активно включилась в реализацию национальной экологической инициативы "Таза Қазақстан", продемонстрировав высокий уровень общественного сознания и коллективной ответственности, передает BAQ.KZ. Здесь охрана окружающей среды уже не ограничивается разовыми акциями - она стала повседневной практикой, объединяющей тысячи людей самых разных возрастов и профессий.

С начала года в регионе наблюдается настоящий экологический подъём. В рамках акции "Чистый город" более 33 тысяч жителей, включая школьников, студентов, работников предприятий, предпринимателей и госслужащих, вышли на санитарную очистку улиц, парков и дворов. Результаты впечатляют: собрано свыше полутора тысяч тонн мусора, высажено 750 деревьев, что не только улучшило внешний облик территорий, но и стало вкладом в оздоровление городской среды.

Особое внимание уделено подрастающему поколению. В рамках подакции "Вместе сажаем будущее" 280 тысяч школьников не просто поучаствовали в посадке деревьев, но и внесли символический вклад в формирование экологически ориентированного мышления. Их участие стало важным посланием: забота о природе - это не вопрос возраста, а вопрос отношения к жизни.

Волна экологической активности охватила и бизнес-сектор. При поддержке 74 предприятий в регионе было высажено свыше четырёх тысяч саженцев, более 1 200 из которых появились благодаря усилиям предпринимателей. Одновременно собрано 50 тонн мусора - корпоративный сектор всё активнее демонстрирует социальную и экологическую ответственность.

Не остались в стороне и особо охраняемые природные территории. В рамках инициативы "Таза аймақ" сотрудники природных парков, волонтёры и местные жители очистили природные зоны, собрав 6,2 тонны отходов. Ещё одной важной акцией стало восстановление родников - в рамках "Мөлдір бұлақ" более 500 участников собрали свыше трёх тонн мусора и провели работы по очистке источников, вернув им природную чистоту.

Внимание уделено и водоёмам. Благодаря акции "Чистые берега" более 280 человек очистили прибрежные зоны Капшагайского водохранилища и реки Или. В результате собрано 26 тонн отходов, а любимые места отдыха снова стали безопасными и привлекательными для жителей и туристов.

Экологическая работа в Алматинской области — это не всплеск энтузиазма, а выстроенная система, в которую вовлечены более 215 тысяч человек и тысячи организаций. Здесь формируется культура уважения к природе, которая становится частью общественного сознания. Алматинская область уверенно движется к статусу экологически ответственного региона, где забота о природе - не исключение, а новая норма жизни.