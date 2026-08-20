Алматинские водители нарушили ПДД более 2 тысяч раз за сутки
20 Августа 2026, 11:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Августа 2026, 11:4120 Августа 2026, 11:41
142Фото: Baq.kz
За минувшие сутки на территории Алматы выявлено 2 092 нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент BAQ.KZ.
Из них 249 относятся к грубым нарушениям, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Среди выявленных нарушений:
- управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 7 фактов;
- управление автомобилем лицом, лишенным водительских прав, – 1 факт;
- управление автомобилем с подложным государственным регистрационным номером – 1 факт;
- нарушение правил маневрирования, в том числе опасное вождение («шашки»), – 71 факт;
- непристегнутый ремень безопасности – 126 фактов;
- выезд на полосу встречного движения – 10 фактов;
- использование мобильного телефона за рулем – 26 фактов.
Кроме того, 23 автомобиля водворили на специализированную стоянку.
Самое читаемое
- Под Алматы смещается земля? Что показали семь лет спутниковых наблюдений
- Токаев сделал заявление о внешней политике Казахстана
- В Костанайской области супермаркет оштрафовали за разницу в цене на полке и кассе
- Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа
- Житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день