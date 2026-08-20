Алматинские водители нарушили ПДД более 2 тысяч раз за сутки

За минувшие сутки на территории Алматы выявлено 2 092 нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент BAQ.KZ.

Из них 249 относятся к грубым нарушениям, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Среди выявленных нарушений:

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 7 фактов;

– 7 фактов; управление автомобилем лицом, лишенным водительских прав, – 1 факт;

прав, – 1 факт; управление автомобилем с подложным государственным регистрационным номером – 1 факт;

– 1 факт; нарушение правил маневрирования, в том числе опасное вождение («шашки»), – 71 факт;

маневрирования, в том числе опасное вождение («шашки»), – 71 факт; непристегнутый ремень безопасности – 126 фактов;

безопасности – 126 фактов; выезд на полосу встречного движения – 10 фактов;

движения – 10 фактов; использование мобильного телефона за рулем – 26 фактов.

Кроме того, 23 автомобиля водворили на специализированную стоянку.