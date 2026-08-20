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Алматинские водители нарушили ПДД более 2 тысяч раз за сутки

20 Августа 2026, 11:41
АВТОР
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Baq.kz 20 Августа 2026, 11:41
20 Августа 2026, 11:41
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Фото: Baq.kz

За минувшие сутки на территории Алматы выявлено 2 092 нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент BAQ.KZ.

Из них 249 относятся к грубым нарушениям, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Среди выявленных нарушений:

  • управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 7 фактов;
  • управление автомобилем лицом, лишенным водительских прав, – 1 факт;
  • управление автомобилем с подложным государственным регистрационным номером – 1 факт;
  • нарушение правил маневрирования, в том числе опасное вождение («шашки»), – 71 факт;
  • непристегнутый ремень безопасности – 126 фактов;
  • выезд на полосу встречного движения – 10 фактов;
  • использование мобильного телефона за рулем – 26 фактов.

Кроме того, 23 автомобиля водворили на специализированную стоянку.

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