Работы по переводу Алматинской теплоэлектроцентрали на газ ведутся без отставания от графика. Завершение проекта намечено на декабрь 2026 года. Об этом на брифинге в Правительстке рассказал вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ

"Никаких сдвигов мы не планируем. Есть жесткие поручения руководства страны, и сроки должны быть соблюдены", - подчеркнул он.

По данным вице-министра энергетики, проект перевода Алматинской ТЭЦ на газ находится на особом контроле. Работы на объекте ведутся в плановом режиме: уже доставлена часть оборудования, поступили первые турбиногенераторы, идет их монтаж.

В первом полугодии следующего года запланированы пусконаладочные мероприятия. После этого начнется активная стадия установки основного оборудования.

В Минэнерго отмечают, станции на газ рассматривается как один из ключевых шагов по улучшению экологии Алматы и обеспечению надежного энергоснабжения южных регионов страны.