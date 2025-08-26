Алматинскую ТЭЦ переведут на газ в декабре 2026 года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Работы по переводу Алматинской теплоэлектроцентрали на газ ведутся без отставания от графика. Завершение проекта намечено на декабрь 2026 года. Об этом на брифинге в Правительстке рассказал вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ
"Никаких сдвигов мы не планируем. Есть жесткие поручения руководства страны, и сроки должны быть соблюдены", - подчеркнул он.
По данным вице-министра энергетики, проект перевода Алматинской ТЭЦ на газ находится на особом контроле. Работы на объекте ведутся в плановом режиме: уже доставлена часть оборудования, поступили первые турбиногенераторы, идет их монтаж.
В первом полугодии следующего года запланированы пусконаладочные мероприятия. После этого начнется активная стадия установки основного оборудования.
В Минэнерго отмечают, станции на газ рассматривается как один из ключевых шагов по улучшению экологии Алматы и обеспечению надежного энергоснабжения южных регионов страны.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы