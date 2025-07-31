В июле текущего года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы с участием присяжных вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, признанного виновным в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BAQ.KZ.

В ходе следствия и суда было установлено, что осужденный незаконно переместил через таможенную границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной посылке, отправленной из Таиланда. На упаковке было указано, что внутри — сыр "Cheddar". На деле же содержимое предназначалось для дальнейшего сбыта третьим лицам.

Преступление удалось предотвратить благодаря координированной работе правоохранительных и таможенных органов, которые пресекли попытку сбыта ещё на стадии подготовки.

Государственный обвинитель настаивал на строгом наказании, с чем суд согласился, назначив наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.