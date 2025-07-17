  • 17 Июля, 13:50
  • BAIGENEWS

Алматинцам предлагают бесплатно чипировать питомцев — адреса и контакты

Собак и кошек в Алматы будут чипировать бесплатно до конца года.

Сегодня, 13:28
АВТОР
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Акимат города Алматы Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: Акимат города Алматы

С 15 июля по декабрь 2025 года в Алматы проводится бесплатное чипирование собак и кошек. Программа направлена на учет домашних животных и повышение уровня их безопасности, сообщили в городском управлении предпринимательства и инвестиций, передает BAQ.KZ.

Планируется, что в рамках кампании будут бесплатно чипированы порядка 15 тысяч питомцев. Услуга доступна всем жителям города.

Записаться на процедуру можно по WhatsApp в одну из следующих ветеринарных клиник:

  • Mastino – ул. Есенберлина, 217, тел.: 8 707 327 44 88
  • Allvet – ул. Толе би, 279Б, тел.: 8 747 438 38 87
  • Taugul Vet Boutique – мкр. Таугуль-1, д.47, тел.: 8 707 541 30 38
  • "Айболит" – пр. Абая, 26 (КазНАУ), тел.: 8 708 972 02 07
  • Dog Premium – ул. Зимняя, 1Б, тел.: 8 707 277 56 19
  • Dog Premium – ул. Грибоедова, 105, тел.: 8 707 339 33 28
  • Vet Elite – ул. Кудерина, 6/2, тел.: 8 778 241 89 82
  • Banzai – ул. Сейдимбека, 26А, тел.: 8 707 327 01 01

Кроме того, будет организовано подворное чипирование — ветеринарные специалисты смогут прийти к хозяевам на дом. Заявки на такой обход принимаются по номеру WhatsApp: +7 707 968 79 29.

Программа реализуется в рамках мероприятий по регулированию численности домашних животных и формированию ответственного отношения к их содержанию.

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